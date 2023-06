FdI: “Beghe in maggioranza, città immobile”. E Bonaccini interviene sul caso-Gazzolo

IN AGGIORNAMENTO

“C’è un problema in maggioranza, le beghe interne paralizzano il governo della città”. È il duro affondo che Sara Soresi, capogruppo di FdI, ha rivolto alla giunta Tarasconi nel consiglio comunale di oggi. “La coalizione è scoordinata su temi tutt’altro che secondari, come l’ambiente – ha incalzato l’esponente di minoranza -. Un capogruppo del centrosinistra non ha partecipato alle riunioni in aperta contestazione con la gestione dell’aula di palazzo Mercanti, e nessun consigliere ha mai speso una parola in sostegno alla presidente Paola Gazzolo“.

Del resto, le tensioni sulla massima carica dell’emiciclo – già emerse in passato – non si sono mai sopite. Proprio stamattina il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in municipio per presentare cinque progetti di innovazione, si sarebbe confrontato con il sindaco Katia Tarasconi (anche) sulle sorti politiche di Gazzolo: una parte della maggioranza, infatti, avrebbe espresso in più occasioni il proprio malcontento rispetto a una gestione del consiglio comunale ritenuta inadeguata.

Così Soresi ha provato a mettere il dito nella piaga: “La città soffre per queste tensioni interne, l’amministrazione lascia Piacenza nell’immobilismo. Dov’è lo studio di fattibilità del nuovo ospedale? E la lotta al degrado? Il piano di recupero dell’ex ospedale militare? E la fontana di piazzale Marconi o la Pertite?”. Anche Patrizia Barbieri, ex sindaco e capogruppo della civica di centrodestra, è intervenuta sul caso-Gazzolo: “La presidente non tutela i consiglieri, ad esempio nel caso dello scarso preavviso o del mancato confronto sull’organizzazione del consiglio comunale dei ragazzi che non ha permesso a noi eletti di partecipare”.

La fase delle comunicazioni in aula ha dato voce anche ad alcuni commenti sull’ormai imminente primo “compleanno” della giunta Tarasconi, che si è insediata il 18 luglio 2022. “Per adesso – ha detto Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) – l’amministrazione si è contraddistinta solo per l’enorme avanzo di bilancio, pari a 18 milioni di euro.

La seduta del consiglio comunale si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Stefano Gatti, imprenditore e per anni presidente onorario del Piacenza Calcio.