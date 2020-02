Iniziata la rimozione dei detriti, area ancora sotto sequestro. Avviate due indagini

Dopo una notte in cui l’intera area, illuminata dalle torri faro, è stata presidiata dalle forze dell’ordine e dai volontari della protezione civile, è iniziata nella mattina di venerdì 7 febbraio la rimozione dei detriti scagliati nel raggio di decine di metri dal deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto ieri a Ospedaletto Lodigiano.Contemporaneamente è partita la ricerca di rottami di treno che potrebbero essere significativi per spiegare meglio la dinamica del disastro. Operazioni svolte anche all’esterno dell’area in cui si trovano i vagoni del convoglio, tuttora sotto sequestro e presidiata dalle forze dell’ordine.

INCHIESTE – Due le inchieste aperte – una della Procura di Lodi e l’altra delle ferrovie – per cercare di determinare le cause del deragliamento costato la vita ai due macchinisti, Giuseppe Cicciù di 52 anni e Mario Di Cuonzo di 59 anni. L’ipotesi più accreditata sembra quella di uno scambio mal funzionante o fuori posizione.

PREFETTO – “La gestione dell’emergenza è stata esemplare – ha spiegato il prefetto di Lodi Marcello Cardona che è rimasto sul luogo della tragedia per gran parte della giornata di ieri -. I soccorsi sono stati giusti, nei tempi e nei modi. C’è stata una rapidità d’intervento e un complesso sistema di operazioni che è stato messo in atto in modo perfetto”.

Ieri sera il consiglio dei ministri ha rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

RIPROGRAMMAZIONE AV – Anche per la giornata di oggi Rfi ha confermato la riprogrammazione del traffico dell’Alta velocità, che proseguirà fino al termine degli accertamenti predisposti dall’autorità giudiziaria e il ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono quindi la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con rallentamenti fino a 60 minuti.