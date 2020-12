Alla ricerca di idee per cucinare? Ecco “Pronto in tavola” di Debora Saccardi

Siete alla ricerca di spunti per cucinare o di idee per i regali di Natale? Arriva in edicola “Pronto in Tavola”, il libro di ricette della chef Debora Saccardi, disponibile in edicola con Libertà da sabato 12 dicembre al prezzo di 12,90 euro più il prezzo del quotidiano.

Dalla colazione al brunch, dal piatto unico al party informale, tante ricette per tutti i gusti e per tutto l’anno.