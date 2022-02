L’ultimo singolo prodotto da Wollas prima di andarsene fa il boom su YouTube

“La musica ha il potere di restituire ciò che viene tolto dalla vita”.

Per Kvy Rhymes, pseudonimo di Kolawole Imafidon, William Pagani era più di un fratello. E in quella fredda notte tra il 10 e l’11 gennaio, le scure acque del Trebbia, oltre a portarsi via “Wollas” e i tre amici Domenico, Elisa e Costantino, hanno inghiottito per sempre anche una parte del suo cuore.

Un cuore che ora, a oltre un mese di distanza dalla tragedia avvenuta alla Malpaga di Calendasco, sta cercando di tornare a volare nell’unico modo possibile: con la musica, quell’ancora che da sempre ha tenuto legati i due amici, quel legame indissolubile che il buio mai potrà spezzare.

William era stato il primo a credere e sostenere come produttore l’amico Kvy, giovane trapper nigeriano affetto da epilessia e finito in coma qualche anno fa in seguito ad una improvvisa crisi convulsiva. Gli era rimasto accanto anche al suo risveglio, lanciando assieme a lui il singolo “Aladdin”, un inno al non smettere mai di credere ai propri sogni, che nel giro di pochi giorni aveva conquistato migliaia di visualizzazioni su YouTube e Spotify.

Le stesse che sta raccogliendo in queste ore sulle varie piattaforme