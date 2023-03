Parla il tifoso che ha ricevuto il pugno dal difensore del Novara: “Non ricordo nulla”

“Abbiamo proprio una squadra di m… Quando ho detto questa frase mi è arrivato un violento diretto in faccia e sono andato a ko. Di quegli istanti non ricordo più nulla, neppure che faccia avesse chi mi ha colpito, il mio cervello per qualche istante si è spento. Poi qualcuno mi ha detto che chi mi ha sferrato quel pugno era un calciatore del Novara, ma anche un ex pugile”. Sono le parole del cinquantenne supporter biancorosso che sarebbe stato raggiunto all’arcata sopraciliare da un pugno sferratogli da Yohan Benalouane, difensore tunisino del Novara.

“Quando mi sono ripreso avevo intorno gli infermieri della Croce Rossa, sanguinavo tantissimo, mi hanno messo su un’autoambulanza e sono stato portato all’ospedale. A cinque punti di sutura ho smesso di contarli. Mi hanno dimesso intorno all’una di notte”. La colluttazione è avvenuta fuori dallo stadio Garilli e dopo l’accaduto il calciatore è stato portato in questura. Nelle ore seguenti la società piemontese ha commentato così: “Violenza da condannare, ma il nostro presidente e i calciatori sono stati accerchiati e aggrediti verbalmente”.