Gli studenti di Gropparello a scuola di bellezza tra le statue di Sergio Brizzolesi

“Imparare assaporando la bellezza che ci circonda”. Gli alunni della scuola media di Gropparello hanno festeggiato gli ultimi giorni di scuola immergendosi tra le meravigliose statue realizzate da Sergio Brizzolesi, celebre scultore originario proprio del capoluogo della Val Vezzeno. Dallo scorso aprile tra le vie e la piazza del paese è possibile ammirare la mostra itinerante promossa dalla Società operaia in sinergia con l’amministrazione comunale. Una mostra apprezzata dai giovani studenti gropparellesi che, insieme alle insegnanti Giulia Pecis Cavagna, Camilla Bosoni e Alessandra Maganuco hanno seguito le orme del maestro dal museo di via Roma fino al giardino della casa in cui abita.

Guida d’eccezione il giornalista e autore Carlo Francou che ha raccontato ai ragazzi la vita di Brizzolesi: “Quando era bambino, figlio di una sarta e di un biciclettaio, amava disegnare con i pastelli colorati sull’asfalto e sporcarsi le mani con l’argilla che trovava nella fabbrica di mattoni nella frazione di Valle – le sue parole -. Quel bambino è riuscito a dare forma ai suoi sogni portando la propria arte in giro per il mondo senza mai dimenticare il legame con il proprio paese d’origine”.

Le circa 200 statue esposte a Gropparello hanno offerto lo spunto per trattare di temi importanti come il rispetto della donna, la rigorosità nel lavoro “da non confondere con la rigidità” precisa la professoressa Pecis Cavagna e l’arte come motore di sviluppo di un intero territorio. “I ragazzi hanno percepito l’importanza della bellezza, del fare e rifare e il valore dell’arte” sottolinea l’insegnante. Grande soddisfazione anche da parte di Giuseppe Maggi, presidente della Società operaia: “Vedere i ragazzi entusiasti nello scoprire il lavoro, la passione e l’impegno che sono dietro a ogni statua realizzata dal maestro è bellissimo – spiega – la nostra mostra itinerante sarà aperta fino a ottobre e speriamo di vedere tanti altri giovani e turisti”.

La mostra intitolata “Le regine di Sergio Brizzolesi” è stata finanziata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e persegue un triplice obiettivo: celebrare il maestro gropparellese, promuovere il territorio attraverso le sue creazioni e consentire di raccogliere fondi per ristrutturare l’ex cinema-teatro di proprietà della Società operaia. Le statue in piazza e attorno al paese possono essere visitate ogni giorno e a qualsiasi ora, quelle esposte nel civico 16 di via Roma invece si potranno ammirare tutti i weekend e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Per concordare visite guidate, anche durante giorni feriali, basta contattare il numero 329 2177861.