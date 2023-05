La Procura della Figc non perde tempo: già oggi, rappresentanti dell’organo di giustizia sportiva saranno a Crema per procedere con gli interrogatori volti a far luce sul caso emerso dopo la disputa di Pergolettese-Triestina di due settimane fa.

Come ormai noto, la Procura federale intende fare luce su possibili scambi di messaggi tra tesserati delle due società e, soprattutto, su presunti incontri avvenuti alcuni giorni prima della sfida finita con il successo degli ospiti a in extremis che, di fatto, ha condannato il Piacenza alla retrocessione in Serie D.

Presumibile che identica procedura sia adottata anche per la società giuliana che ha invece raggiungo i playout-salvezza, che il Piacenza ha ufficialmente chiesto vengano fermati in attesa degli accertamenti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà