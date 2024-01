Rischio trasferta a porte chiuse per il Piace. Cambio campo per la festa dei trattori

Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata, ma la sfida Casatese-Piacenza di domenica 21 gennaio si disputerà a porte chiuse. Il motivo? La società lecchese ha chiesto lo spostamento del match dal campo di Casatenovo (probabilmente comunque non attrezzato per quanto riguarda il settore ospiti) a quello di Giussano, in provincia di Monza. Quest’ultimo, un centro sportivo più che un vero e proprio stadio, non è adatto per ospitare una seconda tifoseria e quindi si giocherà senza spettatori, come accaduto in casa della Clivense.

Stando alle informazioni raccolte, la Casatese avrebbe richiesto una nuova sede per la sfida perché nel weekend a Casatenovo andrà in scena la “giornata del ringraziamento”, una sorta di festa di paese dedicata ai trattori.

Per situazioni quindi extra campo e di fatto assurde, sarà quindi la terza partita che i tifosi biancorossi non potranno seguire in trasferta dopo Ponte San Pietro (decisione giudice sportivo dopo gli scontri di Legnano) e Clivense (porte chiuse per mancanza di settore ospiti).