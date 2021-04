“Rivedere il progetto di ponte Lenzino”: l’intera Val Trebbia si unisce alla protesta

Circa 300 persone si sono date appuntamento questo pomeriggio, sabato 17 aprile, a Lenzino, per la manifestazione organizzata dagli amministratori della Val Trebbia per far sentire la loro voce sulla ricostruzione del ponte. Il viadotto tra i comuni di Cortebrugnatella e Cerignale era crollato il 3 ottobre scorso. Anas, ministero delle Infrastrutture e Soprintendenza ai beni culturali vogliono costruire il nuovo ponte sul tracciato di quello crollato mentre gli amministratori e i cittadini che hanno dato vita al comitato “Nuovo ponte Lenzino” lo vorrebbero più a valle in modo da eliminare alcune curve pericolose. Un progetto che, secondo i suoi fautori, consentirebbe anche una riduzione dei costi. Un lungo applauso ha accompagnato le parole degli amministratori del territorio. Presente anche il deputato piacentino di Fratelli d’Italia Tommaso Foti.

“Come concordato con gli amministratori locali piacentini durante la videoconferenza di due settimane fa, ho portato all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini le richieste del territorio per la modifica e il miglioramento del progetto definitivo di ricostruzione di Ponte Lenzino”. Lo afferma la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli, che ha avuto un colloquio con il titolare del dicastero.

“Per arrivare ad un progetto in linea con le esigenze espresse dai sindaci e amministratori – precisa – ho chiesto al Ministro di ricorrere alla procedura di superamento del dissenso tra amministrazioni, sulla scorta dell’articolo 5 della legge 400 del 1988, che consentirebbe al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di superare il conflitto col Ministero dei Beni Culturali in relazione al vincolo posto dalla Soprintendenza su Ponte Lenzino”. “Giovannini si è impegnato – conclude – ad approfondire le proposte per arrivare al più presto alla migliore e più condivisa soluzione possibile”