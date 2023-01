Gas Sales, è il momento giusto per fare punti in vista del “mese di fuoco”

Prima la magica impresa di Trento alla terza giornata di ritorno di Superlega, poi il netto successo in casa dell’Arcada Galati nell’andata dei playoff di Coppa Cev. In pochi si aspettavano un inizio di 2023 così positivo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la società di Elisabetta Curti che – nonostante un chiacchieratissimo cambio in panchina e la prolungata assenza di Lucarelli e Leal (due dei giocatori più importanti e rappresentativi) – è riuscita a centrare due vittorie in grado di rasserenare l’ambiente e infondere nuovo entusiasmo.

UN GRUPPO SOLIDO – A dispetto delle avversità, i ragazzi del neotecnico Massimo Botti hanno dimostrato di essere un gruppo unito, in grado di tenere fuori dal campo polemiche e rumors. “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, recita un vecchio proverbio. Inutile dire come sia necessario dare continuità ai bei risultati ottenuti, e a questo proposito la Gas Sales nelle prossime tre settimane è attesa da un calendario che potrebbe consentirle di mettere ulteriore “fieno in cascina”, in vista di un febbraio che si preannuncia di fuoco.

APPUNTAMENTI DA NON FALLIRE – Quattro partite (tre di campionato e una in Europa) contro avversari che inseguono i biancorossi in classifica, con questo mini-ciclo che si aprirà domenica alle 20.30 al PalabancaSport contro Siena, per poi proseguire sabato 21 alle 18.00 in casa di Monza e concludersi tra le mura amiche domenica 29 contro Taranto, anche in questo caso alle 18.00. In mezzo, il 25 gennaio alle 20.30, il ritorno casalingo dei playoff di Coppa Cev con il Galati, dove Piacenza parte in vantaggio grazie al 3-0 dell’andata. Appuntamenti (eccetto Monza, che il 30 ottobre espugnò il PalabancaSport e che il 21 potrà contare anche su Cachopa ed Hernandez) agevoli solo sulla carta, anche se è evidente come la Gas Sales parta in tutti e quattro i casi da favorita. Inoltre, il 22 gennaio il menù di Superlega metterà sul piatto Modena-Perugia e Civitanova-Trento, incroci che inevitabilmente rallenteranno la corsa di due delle dirette concorrenti di Piacenza, che a maggior ragione deve sfruttare ciò che rimane di questo mese per incamerare più punti possibile.

UN FEBBRAIO DI FUOCO – A febbraio, infatti, è in programma la “prova del nove”: la trasferta di Perugia il 4, l’incrocio casalingo con Milano il 12 e poi ancora il big match esterno con Civitanova il 19. Dulcis in fundo, la semifinale di Coppa Italia il 25 febbraio.

Con la speranza che Lucarelli e Leal (quest’ultimo dovrebbe esserci con Monza) rientrino il prima possibile, la squadra di Botti farà di tutto per evitare la quarta e la quinta posizione, che ai playoff scudetto equivarrebbero ad incontrare i marziani di Perugia subito in semifinale.

LUPI BIANCOROSSI SCATENATI PER ROMA – Nel frattempo procedono a gonfie vele le prenotazioni in vista delle Final Four di Coppa Italia del 25 e 26 febbraio. Per la trasferta di Roma i tifosi piacentini stanno rispondendo alla grande: i Lupi Biancorossi fanno sapere che oggi è l’ultimo giorno utile per iscriversi. Chiunque desideri iscriversi e unirsi agli storici supporters di Piacenza, potrà scrivere alle pagine social dei Lupi Biancorossi.