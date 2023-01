Gas Sales, quanti rimpianti: poteva essere seconda, ora deve guardarsi le spalle

Mentre Perugia, con il 3-1 di ieri su Modena, festeggia con sei giornate d’anticipo il titolo platonico di vincitrice della regular season, la Gas Sales Bluenergy Piacenza – che a inizio stagione era da molti additata come la principale antagonista dei Block Devils – si ritrova ancora una volta a “leccarsi le ferite” dopo altri due preoccupanti passaggi a vuoto.

Certo, il secondo/terzo posto che eviterebbe di incrociare nell’eventuale semifinale playoff proprio l’ingiocabile Perugia non è ancora sfumato del tutto, ma per come si sono messe le cose – tra infortuni e un calendario da bollino rosso all’orizzonte – acciuffare Modena e Trento, distanti per la verità una manciata di punti, sta assumendo i connotati di una vera e propria impresa.

Dopo lo scivolone con Siena (che con il successo su Piacenza è rinata e ieri ha collezionato un’altra vittoria), e la nuova sconfitta con Monza – quest’anno bestia nera dei biancorossi – la squadra è tornata immancabilmente in discussione. I passi falsi di Civitanova (a +1 su Piacenza), Cisterna e Milano (con quest’ultime che inseguono a -2) rappresentano un ulteriore rimpianto: vincendo gli ultimi due incroci la Gas Sales sarebbe addirittura seconda, mentre ora è costretta a guardarsi le spalle, con Verona e Monza tornate prepotentemente in corsa in ottica playoff.

Di conseguenza, l’entusiasmo che si era creato intorno alla squadra – rinvigorito dalla bella impresa su Trento di due settimane fa – si sta a poco a poco affievolendo, lasciando spazio a delusione e amarezza.

Diversi tifosi, dopo i recenti passaggi a vuoto della squadra, avrebbero disdetto la loro prenotazione per le Final Four di Coppa Italia del 25 e 26 febbraio a Roma, dove la Gas Sales se la vedrà con Perugia. Un segnale che la dice lunga sull’umore dei supporters biancorossi.

