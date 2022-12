Dai ristoranti allo joga, da Albinoni al bargnolino. Un anno di blog su Liberta.it

I numeri non mentono mai, soprattutto a Natale. Anzi: aiutano a fare la fotografia dei gusti digitali dei piacentini. E anche gli ultimi dodici mesi dei blog del sito liberta.it non tradiscono le attese, confermando tendenze, orientamenti e preferenze. Vediamoli.

Considerato il periodo non possiamo non partire dalla tavola, la buona tavola. Quella che il giornalista di Libertà Giorgio Lambri analizza con professionalità di cronista e con papille gustative da buongustaio, nella sua rubrica “Pansa e Tasca”.

A guidare la classifica dei post più letti due rassegne di locali per buone forchette: “Il mare a Piacenza”, che l’autore stesso definisca la “mia piccola e personalissima “geografia” dei ristoranti di pesce” e “Trentun ristoranti da non perdere”, dichiarandosi “perfettamente consapevole del fatto che questa selezione mi attirerà strali e “maledizioni”. Ma, spiega ironicamente, “Il pericolo è il mio mestiere”.

E’ tempo di abbuffate, e possiamo rimanere senza indugi in area etil-gastronomica, con il blog di Debora Saccardi, “Pronto in tavola” nel quale la giovane chef, laureata in scienza della Comunicazione, e insegnante al Raineri Marcora, illustra ricette e consigli ai piacentini. E tra quelle più apprezzate ce ne sono due che trasudano piacentinità: la ricetta del Bargnolino, “il liquore piacentino per veri intenditori” secondo Debora, e quella del piatto povero piacentino per antonomasia, la burtleina.

Terminate le libagioni è bene cercare di rimettersi in forma. E per ritrovare l’equilibrio corporeo e mentale il blog “La boutique del fitness” di Paola Miretta – Personal Trainer, certificata AntiGravity e Presenter per Fiteducation Italia – è il posto giusto: dalle abitudini sane allo yoga, dal movimento somatico alla teoria polivagale, dal Pilates reformer alla meditazione, c’è un post per ogni età e ogni condizione. Con un unico obiettivo: Stare bene e infondere un’idea di salute a 360 gradi”.

Lo dimostra il fatto che tra quelli più apprezzati ci sono il post con i consigli su come affrontare il dolore lombare in gravidanza, quello sulla relazione tra luce, serotonina e benessere, e un sempre gradito elenco dei modi semplici per ritornare in forma.

Dopo cibo, rimedi digestivi e tecniche fare pace con il mondo e con sé stessi, spazio alla cultura. Due esperte nei rispettivi ambiti di interesse – personale e professionale – arricchiscono lo spessore musicale e cinematografico del sito liberta.it

Si tratta della giornalista di Libertà Eleonora Bagarotti che nel suo “Sette note di Bag” ha spaziato dalla musica classica – con un pezzo sull’Adagio di Albinoni che, spiega, potremmo definire “la più grande frode nella storia della musica”, alla musica rock – quella vera, quella degli irripetibili anni ‘70 – con il concerto piacentino della sacerdotessa Patti Smith che ha riempito Santa Maria di Campagna di attempati e irriducibili 60enni, ma non solo.

Sempre in tema culturale la settima arte è terreno di Barbara Belzini, firma di Libertà e Telelibertà, divoratrice di pellicole d’autore e di nicchia, fino a tarda notte (la conferma arriva dagli orari di invio dei pezzi alla nostra redazione). Uno sforzo, la redazione del suo blog “Scarpette rosse”, compensato dal gradimento dei cinefili online, attratti in modo particolare da capolavori d’azione e d’autore, come “The Batman” e “Top Gun Maverick”. Ma anche serie Tv come “L’amica geniale”

Ultimo, ma solo in ordine di apparizione perché arrivato a giugno, il blog “Gaming” – del laureato in geologia e insegnante di matematica e scienze (per il mondo civile) Andrea Peroni, ma per noi semplicemente un fanatico gamer – che tra anteprime, rumors, e prove sul joystick racconta a noi novizi i segreti di piattaforme e giochi di ruolo. Dallo sparatutto “Call of duty MW2” all’intramontabile simulatore di calcio.