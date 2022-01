Non solo nera: i piacentini amano storie, sociale e un po’ di gossip. Un anno di notizie

Non di sola cronaca nera vive il lettore piacentino; o di bollettini sanitari, o di dati e statistiche. E meno male. La conferma arriva dalle visualizzazioni del nostro sito Liberta.it, che raccontano di interessi per la solidarietà, il gossip, l’arte. Ma anche per l’economia, la natura, il cibo, il sociale.

E così, tra le prime 200 notizie più lette dell’anno che sta per concludersi (delle quasi 10mila pubblicate in 12 mesi) c’è la storia di Paolo Mignani, che a 24 anni perde papà e nonni per il Covid, lascia gli studi di fisioterapia e rileva l’azienda di famiglia con 20 dipendenti. E poi quella della storica azienda di meccatronica Mandelli, tornata piacentina grazie all’acquisizione da parte di Valter Alberici della Allied. Senza dimenticare i nove docenti della Cattolica di Piacenza annoverati tra gli scienziati più autorevoli al mondo.

Ma anche le notizie di costume hanno catalizzato sguardi e fantasie dei piacentini, con la visita a sorpresa di Zucchero Fornaciari in quel di Bobbio, la supercliccata Chiara Ferragni, in visita di piacere in Val Trebbia, Maurizio Crozza, pizzicato in escursione al rifugio di Prato Grande, e la coppia Mercedes Henger e Lucas Peracchi – roba da un milione e trecentomila “followers” sui social – che ha deciso di “vivere nel borgo medievale di Castell’Arquato.

Dal gossip al sociale. A far breccia nel cuore dei piacentini è stata la storia di quella anziana signora di Cortemaggiore che nella sera di San Valentino, avvolta dalla malinconia, ha pensato di chiamare i carabinieri per parlare un po’ e sentire una voce amica. E per raccontare il suo desiderio di mangiare una pizza. In pochi minuti il campanello di casa ha suonato con due rider molto speciali: i militari dell’Arma con una pizza calda in mano. Lo sguardo al sociale si è manifestato anche con l’attenzione a come evitare di cadere nelle truffe, con i consigli su come non farsi rubare i dati personali con il trucco dell’Sms che annuncia un finto pacco in consegna.

Altro capitolo gradito dai lettori è quello delle storie, soprattutto quelle positive. Da quella di Elisa Biasini, 27 anni, che ha fatto la scelta – non obbligata ma voluta – di semplicità, rinunce e sacrifici, ma anche e soprattutto di passione, di amore per la propria terra e per gli animali, decidendo di fare l’allevatrice a Magnano.

E poi Gloria Pisotti di Barchi di Ottone, l’unica ventiduenne in tutta Italia, a quanto pare, capace di domare un grande Same Rubin rosso da settanta quintali per girare sulle strade di montagna, di notte, a spargere il sale.

Ed è ancora di una donna la terza storia più cliccata: la scommessa di Lara Marchesi, vent’anni passati dietro una scrivania come impiegata – che ha scelto di mollare tutto per aprire una drogheria.

Anche il senso civico, la consapevolezza di aver fatto uno sbaglio, e il desiderio di rimediare, sono stati il catalizzatore dell’interesse dei piacentini, quando i piccoli studenti della scuola Alberoni hanno inviato una lettera di scuse a un ristoratore dopo aver lanciato un sasso nel cortile del suo locale.

Altro argomento seguitissimo è quello degli animali selvatici: lupi, innanzitutto, ormai di casa nelle colline nostrane, ma anche il leggendario sciacallo dorato – che non è volpe, non è lupo – purtroppo investito sulla strada. E poi il cinghiale dei record: oltre due quintali di pelo, zanne e soprattutto carne prelibata abbattuto in val d’Arda.

Il territorio piacentino non è solo animali selvatici, ma anche natura da guardare e vivere, come ha fatto il brasiliano Chris che, con la sua famiglia, ha attraversato la provincia nel corso della loro incredibile avventura: il giro del mondo in bicicletta.

Le bellezze delle valli diventano fotogrammi di scatti d’autore, set a cielo aperto per spot pubblicitari, luoghi del cuore dove scegliere di vivere.

Dagli occhi al palato: qual è il piatto tipico più cliccato dai piacentini? Lo potete scoprire qui.